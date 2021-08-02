Milyonlarca memurun gözü sözleşmelerde

Toplantıda maaşlara ve aylıklara 2022 ile 2023’te yapılacak zam oranı ele alınacak.

Süreç başlıyor

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere 2 senede toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu. İki konfederasyon ayrıca, “Tüm memurlara 3600 ek gösterge verilsin. Sözleşmeliler kadroya geçirilsin. Memurlara bayram ikramiyesi ödensin. Gelir vergisinin yüzde 15’ini aşan kısmı karşılansın” çağrıları yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşecek ilk toplantıyla start alacak pazarlığı süreci, yasal olarak ağustosun üçüncü haftasında sona erecek. 700 binden fazla kamu işçisi için 31 Mayıs’ta başlayan süreçte de sona yaklaşıldı. Türk-İş ve Hak-İş’ten en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay için yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebi gelmişti. Hükümet de buna mukabil brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zammın yanı sıra yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etmişti.

Yeni teklif istenmişti

İşçi konfederasyonlarının hükümetin önerisini düşük bulup yeni teklif beklentisi üzerine taraflar arasında geçen hafta tekrar temas kuruldu. İlerleyen günlerde görüşmelerin yoğunlaşması ve sözleşmenin bu hafta sonuçlanması bekleniyor.