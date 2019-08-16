Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor! Toplu sözleşme zammı masada

İşçi ile memur sözleşmelerinin kıyaslanmayacağını belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın12 teklif paketinin masada görüşüldüğünü açıkladı.

Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında bir kez daha toplandı.

Toplantı öncesinde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 12 teklif paketinin masada görüşüldüğünü açıkladı.

Yalçın, işçi ile memur sözleşmelerinin de kıyaslanmayacağının altını çizdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, taban aylığa seyyanen 200 lira, 2020’de yüzde 8+7, 2021’de yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı istediklerini, hükümetten de makul bir teklif beklediklerini söylemişti.