Milyonlarca liralık tarihi eser ele geçirildi

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, ülke genelindeki sit alanlarında gerçekleştirilen kaçak kazılar sonucu elde edilen tarihi eserlerin piyasaya sürülerek yurtdışına kaçırılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi.

Yaklaşık 6 ay süren takip sonucunda, şüpheli şahsın kaçak kazılarda elde ettiği tarihi eserleri Sincan ilçesinde bulunan hobi bahçesinde toprağa gömdüğü edinilen bilgiler arasında yer aldı.

30 Mart tarihinde şüphelinin ikameti ve hobi bahçesine yönelik düzenlenen operasyonda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı.

Ekiplerin yaptığı operasyonda; 6 bin 24 adet bronz ve gümüş sikke, 358 adet bronz ve gümüş obje, 1 adet define arama dedektörünün ele geçirildiği edinilen bilgiler arasında yer aldı. Toplamda 6 bin 382 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen materyalin bulunduğu operasyonda, ele geçirilen eserler arasında; 550 adet Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait gümüş sikke, bin 230 adet Roma dönemine ait gümüş sikke, 980 adet Arkaik (Antik Yunan) döneme ait sikke, 3 bin 150 adet Roma dönemine ait sikke, 114 adet Lidya ve Milas dönemine ait sikke, 241 adet Bizans ve Roma dönemine ait obje, 117 adet Osmanlı dönemine ait objenin yer aldığı ifade edildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirildi. Eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıs hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.