  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DHKP-C'li teröristlerin tepesine binildi! Gözaltılar var Ünlü yazardan hobi bahçeleri çıkışı! 'Cezalandırmak yerine denetleyin' İran harekatı öncesi ve saldırılar sürerken hisse topladılar İran bahane para şahane Et fiyatlarını manipüle ediyorlardı! 8 ilde operasyon yapıldı CHP’li Marmaris Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 4 tutuklama Beyaz Saray’dan küstah ‘psikolojik harp’ atağı: Sarı Şeytan’ın sözcüsünden İran’a tehdit Beyaz Saray'dan tarihi itiraf! 'ABD, 250 yıl önce Yahudi-Hristiyan temeller üzerine kuruldu!' CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı ABD'den İsfahan'a büyük saldırı! Şehit Yakınına Küfreden Türkkan’ın Mutlu Günü: Yüzükler emekli asker İlker Başbuğ’dan!
Milyonlarca liralık tarihi eser ele geçirildi

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Ankara’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerinin 6 ay süren çalışması sonucunda, bir şüphelinin hobi bahçesine gömdüğü yaklaşık 30 milyon lira değerindeki tarihi eserlerin ele geçirildiği bildirildi.

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, ülke genelindeki sit alanlarında gerçekleştirilen kaçak kazılar sonucu elde edilen tarihi eserlerin piyasaya sürülerek yurtdışına kaçırılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi.

Yaklaşık 6 ay süren takip sonucunda, şüpheli şahsın kaçak kazılarda elde ettiği tarihi eserleri Sincan ilçesinde bulunan hobi bahçesinde toprağa gömdüğü edinilen bilgiler arasında yer aldı.

30 Mart tarihinde şüphelinin ikameti ve hobi bahçesine yönelik düzenlenen operasyonda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı.

 

Ekiplerin yaptığı operasyonda; 6 bin 24 adet bronz ve gümüş sikke, 358 adet bronz ve gümüş obje, 1 adet define arama dedektörünün ele geçirildiği edinilen bilgiler arasında yer aldı. Toplamda 6 bin 382 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen materyalin bulunduğu operasyonda, ele geçirilen eserler arasında; 550 adet Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait gümüş sikke, bin 230 adet Roma dönemine ait gümüş sikke, 980 adet Arkaik (Antik Yunan) döneme ait sikke, 3 bin 150 adet Roma dönemine ait sikke, 114 adet Lidya ve Milas dönemine ait sikke, 241 adet Bizans ve Roma dönemine ait obje, 117 adet Osmanlı dönemine ait objenin yer aldığı ifade edildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirildi. Eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıs hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Bursa'da milyonlarca kaçak makaron ele geçirildi!
Bursa'da milyonlarca kaçak makaron ele geçirildi!

Yerel

Bursa'da milyonlarca kaçak makaron ele geçirildi!

Erzurum'da 3 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi
Erzurum'da 3 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi

Aktüel

Erzurum'da 3 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi

Yaklaşık 10 kilogram esrar ele geçirildi
Yaklaşık 10 kilogram esrar ele geçirildi

Yerel

Yaklaşık 10 kilogram esrar ele geçirildi

İstanbul'da piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 306 kilogram at eti ele geçirildi
İstanbul'da piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 306 kilogram at eti ele geçirildi

Gündem

İstanbul'da piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 306 kilogram at eti ele geçirildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23