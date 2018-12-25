0553 313 94 23

Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Herhangi ek bir ücret alınmayacak

Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılardan ücret talep edilmediğini duyurdu.

25 Aralık 2018 Salı 12:11
Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Herhangi ek bir ücret alınmayacak

Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılardan ücret talep edilmediği açıklamasında bulundu.

Vodafone açıklamasında, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılarından ücret talep etmiyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Vodafone kullanıcılarının herhangi bir ek ödeme yapmaksızın hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan 'kişisel erişim noktası' özelliğini kullanmaya devam ettiği bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 12:11
  1. Vodafone
  2. Turkcell
  3. Fırsatçılık
  4. Hotspot uygulaması

YORUM YAZ

  • AytaçAytaç53 dk önce
    erman, haklısın. bence de vodafonun ınternetı zayıf. onceden kullandıgım fırmaya kızıp fırma degıstırdım. onceden her yerde ınternet vardı, artık salonumda var yatak odamda yok :)) bı gelıp bır gıdıyor...
  • ŞüpeciŞüpeci1 sa önce
    Paylaşan vatandaş bundan para mı kazanıyor da vergi alır gibi ücret talep ediyorlar. Bunun bir maliyeti mi var ki. Şirket değil ki vatandaş. Kurumsal hat kullanmıyor ki. Bu uygulama öüşteri kaybettirir bir de mahkemelik olur... söylemesi
  • erman erman 1 sa önce
    vodofone ücret almaz tabi zaten interneti yok ki :D :D olmayan birşeye nasıl para alabilir

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

GÜNCELLEME - Libya Dışişleri Bakanlığına intihar saldırısı: 2 ölü
  1. GÜNCELLEME - Libya Dışişleri..
  2. TİSK'ten asgari ücret açıklaması
  3. Asgari ücrette bir ilk
  4. "Kardemir Karabükspor ligde kalabilir"
  5. ANALİZ - BAE-Suudi medyasındaki..
  6. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  7. Beko'dan yılbaşına özel fırsatlar
  8. Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e..
  9. Asgari ücret ve AGİ 2019 zammı ne oldu?
  10. Çavuşoğlu 2018 Türk dış politikasını..
  11. Akıncı Üssü davası
  12. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
  13. "Nakkaşihat" sanatını Türkiye'de..
  14. Kayserispor'un vazgeçilmezi Chery
  15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD..
  16. İstanbul'un göbeğinde ışıksız sokak!
  17. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
  18. Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'ın,..
  19. AGİ evli ve eşi çalışan çocuklular..
  20. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

Günün Karikatürü

25 Aralık 2018
Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?