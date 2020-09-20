Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor: Güvenlik açığı tespit edildi

ABD Purdue Üniversitesi araştırmacıları, mobil cihazları tehdit eden önemli bir güvenlik açığı keşefettiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, Bluetooth üzerinde 'BLESA' isimli bir saldırı türü tespit edildiği, hackerların bu yöntemle birlikte cihazlara sahte veriler gönderdiği ve böylece milyarlarca cihazın risk altında olduğu belirtildi.

Bluetooth Low Energy Spoofing Attack(BLESA) isimli söz konusu güvenlik açığı, araştırmacıların odaklandığı 'yeniden bağlanma' işlemi sırasında keşfedildi. Yapılan açıklamalara göre, hackerlar bu güvenlik açığını şu ana kadar kullanmadı. Ancak milyarlarca cihazın bu saldırıya karşı savunmasız olduğu bildirildi.