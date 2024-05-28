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Milyonlarca köpek var ve tehdit büyük Tek köpek koca mahalleyi yaktı

Yeniakit Publisher
2024-05-28 12:45:00 -
Milyonlarca köpek var ve tehdit büyük Tek köpek koca mahalleyi yaktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan bir vatandaşı ısıran ve ölen köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı. Olayın yaşandığı Yolbaşı Mahallesi Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararıyla 6 ay süreyle karantinaya alınırken, uyarı tabelası asılan mahalleye hayvan giriş-çıkışları da karantina süresince yasaklandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kişiyi ısıran köpeğin kuduz olduğu ortaya çıkınca Yolbaşı Mahallesi 6 ay süreyle karantinaya alındı.

ÖLÜM NEDENİ KUDUZ ÇIKTI

İslahiye ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Yolbaşı Mahallesi'nde bir kişi, 5 gün önce sokak köpeği tarafından ısırıldı. Bacağından ısırılan kişi tedaviye alınırken, olaydan sonra ölen köpekten Tarım ve Orman Müdürlüğüne ekipleri tarafından alınan numuneler Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. İncelemede, köpeğin ölüm nedeninin kuduz olduğu ortaya çıktı.

MAHALLEYE UYARI TABELASI ASILDI

Bunun üzerine mahalle, İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararıyla 6 ay süreyle karantinaya alındı. Uyarı tabelası asılan mahalleye, hayvan giriş-çıkışları da karantina süresince yasaklandı. Ayrıca zabıta ekipleri, vatandaşları bilgilendirip, dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulundu.

BAŞKA BİR MAHALLEDE DE KARANTİNA VAR

Öte yandan ilçeye bağlı Kazıklı Mahallesi'nde de 20 Mart'ta bir kişiyi ısırdıktan sonra ölen sokak köpeğinin kuduz olduğu ortaya çıkınca, 22 Mart'ta başlatılan karantina sürüyor.

 
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Yorumlar

kokoşcanlar

hayvanları seviyoruz ayaklarına yatıp onlardan geçinip semizlenmece yapan artistler ve kokoşlar karantina bölgesinin bütün masraflarını karşılarlar onlar için insanlık önemli değilmi kokoşcanlar
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