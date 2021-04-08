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Ekonomi Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! SGK'dan işten çıkarma kısıtlaması açıklaması
Ekonomi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! SGK'dan işten çıkarma kısıtlaması açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu, işten çıkarma kısıtlamasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 10:03:00 -
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! SGK'dan işten çıkarma kısıtlaması açıklaması

Çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine, istisna olarak uygulanan "ahlak ve iyi niyet" maddesindeki işten çıkarma sebepleri, artık ayrı başlıklarda yer alacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu, işten çıkarma kısıtlamasını yeniden düzenledi.

Koronavirüs salgı sebebiyle yaklaşık bir yıldır fesih kısıtı adıyla işten çıkarmalar yasaklanmış, bu uygulamada, "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller" istisna olarak kabul edilmişti.

Yeni düzenlemeyle, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sisteminde Kod 29 olarak yer alan bu istisnalar alt başlıklara ayrıldı.

SGK'dan fesih düzenlemesi

Görevin kasten ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek, cinsel taciz, küfür, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve hırsızlık gibi haller artık ayrı ayrı bildirilecek.

Böylelikle bu istisna maddeleri kullanılarak, haksız işten çıkarılmaların önüne geçilmesi planlanıyor.

SGK, işten çıkarma yasağına rağmen salgın dönemde çok sayıda çalışanın mağdur olduğu iddiasını da yalanladı.

Kod 29 maddesiyle işten çıkarma sayılarının geçtiğimiz yıllardan daha az olduğu belirtildi.

2018 yılında 233 binden fazla olan iş akdinin feshi sayısı, 2020'de 176 bine geriledi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Koronavirüs salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinden çalışanlarımızı korumak için 16.04.2020 tarihinden itibaren fesih kısıtı uygulaması getirilmiştir. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller görevin kasten ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek gibi maddelerin yanı sıra cinsel taciz, küfür, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak gibi halleri de içermektedir. Bu hallerin tamamında iş akdinin feshi durumunda işten ayrılış işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirimleri '29 nolu kod ' üzerinden yapılmaktadır. Birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine SGK genelgesinde yapılan değişiklik ile ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmiştir.

Böylelikle mazeretsiz devamsızlık hali ile hırsızlık gibi birbirinden farklı fesih sebeplerinin farklı bildirim kodları ile yapılması sağlanarak, olası sorunların önüne geçilecektir. Ayrıca, 16.04.2020 tarihinden itibaren uygulanan fesih kısıtını delmek amacıyla, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışı olmaksızın "Kod-29" kullanılarak çok sayıda çalışanın işten çıkarıldığı yönünde iddialar bulunmaktadır" denildi.

SGK, geçmiş dönem SGK verilerine göre işten ayrılış nedeni 'Kod-29' olarak belirtilen çalışan sayısı yıllara göre açıkladı:

"2018: 233.430

2019: 194.524

2020: 176.662'dir.

Fesih kısıtından önceki dönemde aylık ortalama 17 bin çalışanın işten ayrılış nedeni 'Kod-29' olarak bildirilmiş iken fesih kısıtından sonraki dönemde bu sayı daha düşük olup aylık ortalama 15 bin kişidir."

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