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Ekonomi Milyonlarca kişinin beklediği haber! Bu tarihlerde hesaplara yatacak
Ekonomi

Milyonlarca kişinin beklediği haber! Bu tarihlerde hesaplara yatacak

Milyonlarca kamu işçisini ilgilendiren 2022 ilave tediye süreleriyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kamu işçilerine yapılacak ek ödeme tarihlerinin birinci yarısı 4 Temmuz'da, ikinci yarısı ise 16 Aralık'ta hesaplara yatırılacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 07:17:00 -
Milyonlarca kişinin beklediği haber! Bu tarihlerde hesaplara yatacak

Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 4 Temmuz'da, ikinci yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.

AA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 4 Temmuz'da, ikinci yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.

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Yorumlar

okkeş

35 yıllık üniversite mezunu memur,kamuda hiç bir sorumluluğu olmayan işçiden az maaş alıyor,(kamuda ağır iş çalışan işçi artık kalmadı)işçi yılda 2 defa maaş tutarı kadar, 4 defa da maaşının yarısı kadar, yani toplamda 3 ayda 1 da maaşı kadar ikramiye alıyorlar, işçi emekli olunca maaşı kadar emekli maaşı bağlanıyor ve ikramiye memurun 2 katı kadar alıyorlar. Memur da emekli olunca maaşı neredeyse yarıya yakın düşüyor yani 8 bin lira alıyorsa 4 bin liraya düşerken, işçi 8 bin alıyorsa 8 bin 500 oluyor. (Ha bu arada memur derken temsil makam ve 5400 ek gösergeden aşağı kalan memurlar, ki toplamın yüzde 80inin temsil makam ek göstergesi yok böyle) işçi çok çalışıyormuş ağır işi varmış mış mış mış, gelin görün var mı yok mu? o eskidendi.memur mesai yapar aldığı saatlik 2 lira 70 kuruş,işçinin 24 lira dır, bayram hafta sonu tatillerinde memura yevmiye yoktur ama işçi en az 1, bazen 2 yevmiye tutarı para alır, anlatacak çok şey var da kamuda ücrette adalet yok, AK Parti düzeltecekdi iyice bozdular
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