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Dünya Milyonlarca kişinin beklediği emekli ve memur maaşı için teklif TBMM'de! 5500 ayrıntısı dikkat çekti
Dünya

Milyonlarca kişinin beklediği emekli ve memur maaşı için teklif TBMM'de! 5500 ayrıntısı dikkat çekti

Son dakika gelişmesine göre, AK Parti memur ve emekliye yüzde 30 zam ve emekli maaşının alt sınırını 5500 TL yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına iletti.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 21:30:00 -
Milyonlarca kişinin beklediği emekli ve memur maaşı için teklif TBMM'de! 5500 ayrıntısı dikkat çekti

AK Parti, emekli maaşının alt sınırını 5 bin 500 TL yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 puan arttırmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti Grup Toplantısından yaptığı açıklamada memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarıldığını duyurmuştu.

Erdoğan açıklamasında, "Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonunda başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30 oranına kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Böylece buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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