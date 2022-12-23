Milyonlarca kişi merakla bekliyordu... EYT'de yaş sınırı olacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk TV'de EYT'de yaş sınırıyla ilgili açıklamada bulundu.

EYT'de yaş sınırı olacak mı?

Bakan Vedat Bilgin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Aralık'a kadar yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi. Ocak ayında 2 milyonu biraz geçen kişi. Dediğimiz şartlara uygun. Prim gün sayısı ve hizmet süresi tamamlanmış olanların sayısı. Eğer hiçbir yaş sınırı olmasa bunlar giriyor. 2 milyon giriyor. Bazıları 5-6 milyon var diyor.

Geçen uzman kılığında bir adam 'Bu iş 13 milyona çıkar' diyor. Şu anda onları belirlemeye çalışıyoruz. Müracaat ediyor. Adam daha önce Bağkur, SSK'da, yurt dışında çalışmış. Onların dosyalarını müracaat edilmeden biz birleştiremiyoruz. O hummalı bir çalışma.

Bütün çalışmalar ortaya çıktıktan, toplam tabloyu gördükten sonra yaş sınırına karar verilecek. Ben burada devleti düşünüyorum, yurttaşlarımıza en fazla katkı yapabilecek çözüm üzerinde durmam gerekir. Yaş sınırına henüz karar verilemedi. Neticede tabloya bakarak karar verilecektir. Hükümet karar verecektir.

Cumhurbaşkanımız değerlendirecektir. Tabloyu tam olarak tespit etmeye çalışıyoruz. Hangi yaşta kaç kişi bulunuyor? Yaş aralığı nereden nereye geliyor. EYT'de ortalama yaş yüzde 49.9. Bu çalışmayı bitirmeye çalışıyoruz.

Tahmin ediyorum EYT'yi bu ay sonuna kadar Meclis'e götürürüz bunu. Bitirebilirsek bu ay içinde, bitiremezsek Ocak ayında götürürüz. Ben son durumu önümüzdeki 26 Aralık'ta sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Meclis'in iradesiyle çıkınca Resmi Gazete'de yayınlanır ve yürürlüğe girer.

Sayın Nebati kıdem tazminatında önemli inisiyatif aldı

Buradan sayın Nebati Bey'e teşekkür ediyorum. Maliyetin artışını, nereye ulaşabileceğini gördüğü halde bu problemin çözülmesi konusunda çok fedakârca davrandı. Enflasyona, ekonominin bütün ağır yüküne rağmen. Kıdem tazminatında da inisiyatif aldı.