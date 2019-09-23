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Milyonlarca kişi merakla bekliyor! EYT için iki farklı model

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda ilk adım atılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lilerin talep ve görüşlerinin dinlenmesi için Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. Konuyla ilgili gelişmeler merakla takip edilirken öne çıkan iki formül Almanya ve Finlandiya modelleri oldu.

23 Eylül 2019 Pazartesi 15:30
Milyonlarca kişi merakla bekliyor! EYT için iki farklı model

Emeklilikte Yaşa Takılanların gözü kulağı Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'nda. Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT konusu için 2 farklı model gündeme geldi. 20 yıldan beri ilk kez hükümetin ajandasına aldığı EYT ile ilgili en çok, Finlandiya ve Almanya modelinin öne çıkması dikkat çekti. Eğer EYT'de Sosyal Politikalar Kurulu'nun yaptığı çalışma tamamlanırsa sıra Meclis'ten yasa çıkmasına gelecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Başkan Tayyip Erdoğan'ın talepleri dinlemesi için Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmesi, emeklilik için yaşa takılanları umutlandırdı. Bu konudaki gelişmeler merakla beklenirken, çeşitli formüller de konuşuluyor. En çok gündeme gelen, Finlandiya ve Almanya modeli...

EYT'de Finlandiya ve Almanya'da modeli nedir?

Finlandiya ve Almanya'da emeklilik yaşı 65 ve 67'yi buluyor. Emekliliğine birkaç yıl kalanlara, "Alacağınız maaş her yıl için yüzde 2 eksik olacak. Kabul ederseniz emekli olun" deniliyor.

Yani emekliliğine 2 yıl kalan yüzde 4, 3 yıl kalan yüzde 6 daha az maaşa razı oluyor. Finlandiya modelinde bu şekilde emekli olanlara sonradan belirli bir miktar prim ödeyerek, emekli maaşlarını yükseltme hakkı da tanınıyor..

 

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 15:30
  1. Finlandiya
  2. Almanya
  3. EYT
  4. Emeklilikte Yaşa Takılan

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