Milyonlarca insanın ölmesine neden olan hastalık! Dikkat çeken yeni paylaşım: Nelere dikkat edilmeli? Hekim duyurdu

Kalp krizi ve felç, dünya genelinde her yıl milyonlarca kişinin ölümüne neden olmaktadır. Bu tehlikelerinin neler tarafından tetiklendiğinin bilinmesi ise, alınabilinecek önlemler adına oldukça önemlidir. Kişilerin, sağlıklarını koruması ve bu ölümcül sonuçlara yol açan hastalıklara yakalanmaması için tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor.

Uzmanlar, belirli bir kokunun kalp krizi ve felç riskinin yükseldiği konusundan uyarıda bulunduğunu ifade ediyor. Kişilerin bu kokuyu alması, o kişinin kalp krizi ya da felç geçirme riskinin arttığını belirtiyor. Araştırmalar sonucu elde edilen bu veriler ışığında uzmanlar, bu kokuyu alan kişilerin dikkatli olmasını ifade ediyor.

KOKULARI CİDDİYE ALIN

Uzmanlar, birçok kişi tarafından önemsenmeyen ağız kokularının ya da vücut kokularının bu hastalıkların belirtisi olabileceğini belirtti. İsviçreli araştırmacılar, diş eti hastalığına ve ağız kokusuna neden olan bakterilerini kalp hastalığı riskini arttırabildiğini keşfetti. Bunun nedeni, F. nucleatum olarak bilinen böceğin kalp iltihabını artırabilmesi olarak açıklandı.

avazturk'ün derlediği haberde: Gerçekleştirilen çalışmada, 12 yıl boyunca 3.000'den fazla kişinin kalp sağlığını takip edildi ve bu kişilerin kanlarını antikorlar için test edildi. EPFL Yaşam Bilimleri Okulu'ndan Flavia Hodel, diş eti hastalığına sahip olmanın kardiyovasküler riske katkıda bulunabileceğini belirtti. Araştırma ekibi, kişilerin kanlarında F. nucleatum antikorları bulunanların kalp krizi ve felç riskinin arttığını buldu. Bu kişilerin ise, hayatlarının bir döneminde diş eti hastalığı yaşadıklarını da bilinmektedir.

ENFEKSİYONLAR RİSKİ ARTTIRIYOR

Yaşam Bilimleri Okulu'ndan Profesör Jacques Fellay araştırmalar ile ilgili şu açıklamaları yaptı; ‘’Araştırmalar, enfeksiyonların tetiklediği iltihaplanmanın koroner kalp hastalığının gelişimine katkıda bulunabileceğine ve kalp krizi riskini artırabileceğine dair artan kanıtlara katkıda bulundu.’’

Peki doktor tavsiyesine ek olarak evde diş tedavisi mümkün mü?

Evde diş eti tedavisi

Evde hazırlanabilen gargara; tuzlu su, karbonatlı su ve adaçayı. Bu gargaralar diş etlerinin neden olduğu ağrı ve kanamayı önemli ölçüde azaltabilir. Ancak tam bir tedavi için yetersiz kabul edilir. Aynı oranlarda tuzlu su ve karbonatlı sudan yapılmış bir gargaraya koyun.

Diş eti hastalığı kanser belirtisi diyemeyiz.

Diş eti hastalıkları belirtileri

Diş eti kanseri belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir;

Dudak, diş eti ya da ağız içi kanamalar ile iyileşmeyen yaralar.

Dilde ya da yanakta hissedilen şişkinlik.

Ağız içi uyuşması ve his kaybı

Ağız içi, diş etleri ya da dilde kırmızı lekelerin görünmesi.

Çiğneme ve yutkunmada oluşan güçlük.

Tarifsiz ve sebepsiz acılar.

Diş eti hastalığına ne iyi gelir?

Hardal yağı, limon yağı gibi yağlarla diş etlerine masaj yapılır. Diş etlerine limon yağı ve hardal yağının haftada iki kez üçer dakika sürmesi önerilir. Karanfil mikrop öldürücü özelliklere sahip doğal bir üründür ve diş eti çekilmesine neden olan organizmaların öldürülmesine yardımcı olur. Geçmeyen diş eti iltihabı için uzmanına başvurunuz.

Diş eti hastalıkları nasıl tedavi edilir? Diş eti hastalıkları tedavisi;

Diş eti tedavisi, diş etlerinde çekilme olması veya diş etlerinin güçsüzleşmesi durumunda uygulanan tedavi biçimleridir. İlk aşamada genellikle dolgu işlemleri yapılırken, ilerleyen hastalıklar için diş eti protezi diş eti tedavisi sürecinin son aşaması olarak bilinmektedir.