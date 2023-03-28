Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kararlar kabul edildi
Son dakika gelişmesi: En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesini ile emekli ikramiyesini 2 bin TL öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
Son dakika: En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesini ile emekli ikramiyesini 2 bin TL öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
Bayram ikramiyesi 2 bin liraya yükseliyor
Teklif ile emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltiliyor
Geçici işçilere çalışma imkanı
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici işçiler ihtiyaç doğrultusunda 11 ay 29 gün çalışma imkanı elde edecek.
Depremde çalışanlara madalya
Depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerine ise Cumhurbaşkanı Kararı ile Üstün Fedakarlık Nişanı verilebilecek.
Ekonomi
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