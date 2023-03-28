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Ekonomi Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kararlar kabul edildi
Ekonomi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kararlar kabul edildi

Yeniakit Publisher
2023-03-28 00:13:00 -
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kararlar kabul edildi

Son dakika gelişmesi: En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesini ile emekli ikramiyesini 2 bin TL öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Son dakika: En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesini ile emekli ikramiyesini 2 bin TL öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

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