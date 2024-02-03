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Ekonomi Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekonomi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
2024-02-03 00:59:00 -
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Emekli maaşlarına ilave zam yapılması ve En düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasını öngören çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı.

En düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ve emekli maaşlarına ilave zam yapılmasını öngören çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı.

En düşük emekli aylığı 10 bin lira oldu

En düşük emekli aylığı 10 bin TL oldu. Zam oranı da yüzde 49.25 olarak güncellendi.

Bakan Işıkhan açıklamıştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini bildirmişti.

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