Milyonlarca emekliye son dakika haberi verildi! Şok iddia: Emekli maaşlarına 1.708 TL zam

2023 yılı ile beraber emekli maaşına asgari ücrete ve memur ile memur emeklisinin maaşına zam yapıldığı ifade edildi. Enflasyon kapsamında yüzde 20 zam kesinleşmişti ancak zam oranı yüzde 30'a çıkarıldı.

TBMM'de onaylanması ile beraber en düşük emekli maaşı da 5.500 TL seviyesine çekildiği belirtilerek doğrultusunda normal emekli maaşına yapılan zam yüzde 30 olurken en düşük emekli maaşına yapılan zam yüzde 56'yı geçti. Bunun ardından normal emekli maaşına yüzde 30, en düşük emekli maaşına yüzde 56 zam yapılınca aradaki fark kadar yani yüzde 26 kadar zam yapılması beklenmeye başlandı.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

En düşük emekli maaşının 5.500 TL olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında "Tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor, ben bu seçimle ilgili söylüyorum. 'Start' değil bu 'finish', bunu bu şekilde başaracağız" ifadelerini kullanmıştı.

YÜZDE 27 EK ZAM

Bununla beraber en düşük emekli maaşına yapılan yüzde 57'lik zammın normal emekli maaşına da yapılması beklendi. En düşük emekli maaşı ile normal emekli maaşına yapılan zam farkı yüzde 26 - yüzde 27 oranında. Bu doğrultuda yüzde 27 zam yapılması talep ediliyor.

20 GÜN SONRA ZAM BEKLENİYOR

kamugundemi'nin aktardığı haberde: Gündeme gelen iddialara göre Mart ayında seçimlerden önce emekli maaşlarına zam yapılacağı iddia edilmişti. Bu doğrultuda 20 gün sonra zam yapılabileceği iddia edilirken emekli vatandaşların da beklentisi oldukça arttı.

Eğer yüzde 27'lik zam yapılırsa normal düşük emekli maaşı 6.327 TL'den 8.035 TL'ye kadar yükseleceği bildirildi.