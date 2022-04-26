  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Milyonlarca emekliye maaş müjdesi! 1 Mayıs'ta açıklanacak
Ekonomi

Milyonlarca emekliye maaş müjdesi! 1 Mayıs'ta açıklanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin en düşük emekli maaşlarının artacağını ve detayları 1 Mayıs'ta duyuracağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 13:56:00 -
Milyonlarca emekliye maaş müjdesi! 1 Mayıs'ta açıklanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli maaşlarının artacağını ve detayları 1 Mayıs'ta duyuracağını söyledi.

Vedat Bilgin, A Haber'e emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay