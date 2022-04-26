Milyonlarca emekliye maaş müjdesi! 1 Mayıs'ta açıklanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin en düşük emekli maaşlarının artacağını ve detayları 1 Mayıs'ta duyuracağını söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli maaşlarının artacağını ve detayları 1 Mayıs'ta duyuracağını söyledi.
Vedat Bilgin, A Haber'e emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak" dedi.