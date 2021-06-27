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Ekonomi Milyonlarca emekli ve memura müjde! İşte yeni zamlı maaş listesi
Ekonomi

Milyonlarca emekli ve memura müjde! İşte yeni zamlı maaş listesi

2021 yılının ikinci maaş zammının gerçekleşmesine sayılı günler kaldı. Emekliden memura, yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar milyonlarca kişinin gelirinde artış olacak. Peki maaşlara ne kadar zam gelecek? İşte milyonların alacağı yeni maaşlar ve zam oranları...

Yeniakit Publisher
2021-06-27 14:13:00 -
Milyonlarca emekli ve memura müjde! İşte yeni zamlı maaş listesi

2021 yılının ikinci maaş zammı Temmuz ayında gerçekleşecek. Emekliden memura, yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar milyonlarca kişinin gelirinde artış olacak. İşte milyonların alacağı yeni maaşlar ve zam oranları

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında değişiyor. Bu yılın da ikinci zamlı maaşları önümüzdeki haftadan sonra hesaplanmaya başlanacak. Özellikle 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarından sonra 6 aylık değişim ortaya çıkacak ve bu oran milyonlarca vatandaşın maaşını artıracak. Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş Temmuz ayında açıklanacak oranlara kilitlenmiş durumda. 2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.

Tazminatlar değişecek

6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 3'lük zam oranına eklenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek. 5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 6.39 çıkarken, gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.

Hesaplamasını yaptık

Temmuz ayı ile birlikte maaşların yanında kıdem tazminatı tavanı da yükseleceğinden çalışanların alacağı tazminat miktarları da artmış olacak. Böylece 13 milyon emekli, 3.5 milyon memur ve milyonlarca sosyal yardım alan vatandaşla birlikte 30 milyona yakın çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanında da artış olacak. Şu anda 7.639 lira olan tavan 8.224 liraya kadar çıkabilecek. Temmuz ayı ile birlikte ödenecek maaşların hesaplamasını da sizin için yaptık. Tablolarda emeklilerin ve memurların aldığı en düşük maaşlar ve sosyal yardım ödemeleri bulunuyor. Emekli ve sosyal yardım maaşlarını 5 aylık enflasyon olan yüzde 6.39'a göre hesapladık. Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa bu oran maaşlara yansıyacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketinden yaptığımız hesaplamaya göre de 6 aylık enflasyonun yüzde 7.67 çıkması bekleniyor. Buna göre de Temmuz maaşlarını hesapladık. İşte yaklaşık 18,5 milyon vatandaşın alacağı yeni maaşlar...

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