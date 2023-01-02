Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! En düşük emekli maaşını canlı yayında Türkiye'ye duyurdu

Asgari ücrete yapılan yüzde 54 zammın ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. İktidar, emeklileri de asgari ücretliler kadar memnun edecek bir zam için kolları sıvadı. Emekli maaşlarındaki artışlara paralel olarak en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi gündemde. Ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen emekli ikramiyesinin de artacağı belirtildi.

Yılbaşı sonrası tekrar çalışmaya başlayacak Meclis'in emekliler için üç önemli gündem maddesi olacak. Emeklilere refah payı verilmesi. En düşük emekli maaşının 5 bin -5 bin 500 lira bandına çekilmesi ve bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi.

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Asgari ücretliden sonra memur ve emekli maaşlarının düzetilmesi için hazırlıklar yapılıyor. Memurlara ve emekliye enflasyon rakamlarının üzerinde zam verilmesi planlanıyor.

TBMM'nin önünüzdeki hafta tekrar çalışmaya başlaması ile birlikte AK Parti EYT, asgari ücrette işveren desteği, sözleşmeli personelin kadroya alınması gibi arka arkaya son derece önemli düzenlemeleri gündeme getirecek.

Bunlar arasında emeklilere ilişkin de üç önemli düzenlemenin yer alması bekleniyor.

En az yüzde 30

Ocak ayı enflasyonu ile birlikte emekli maaşlarındaki artış da ortaya çıkacak. Bu oranın yüzde 16 -17 civarında olması bekleniyor. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı düşük bulduğu ve ilgili kurumlara emekliye refah payı verilmesi için çalışma yapılması talimatı verdiği belirtiliyor.

AK Parti'de, refah payı ile birlikte emekli maaşlarında en az yüzde 30 bir artış olacağı konuşuluyor. Bu rakamın üstüne çıkılıp çıkılamayacağına da bakıldığı ve yüzde 40'lara varan bir artışın bile gündeme gelebileceği belirtiliyor.

En düşük emekli maaşı 5 bin

Emekli maaşlarındaki artışlara paralel olarak en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi gündemde. Halen 3 bin 500 lira olan bu rakamın 5 bin- 5 bin 500 lira bandına çekilebileceği belirtiliyor. Bu düzenlemenin de yasa ile yapılması gerekiyor. Ocak ayının ilk haftasında en düşük emekli maaşını düzelten yasanın Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

Bayram ikramiyeleri artacak

Emekliler ile ilgili üçüncü önemli düzenleme ise Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen emekli ikramiyesi olacak. Bunların yükseltilmesine dönük de bir çalışma da yapıldığı belirtiliyor.

Meclis seçim nedeniyle en geç mart ayında kapanacağı için ikramiyeler ile ilgili düzenlemenin bu süreçte yapılması gerekiyor. Halen bin 100 lira olan emekli ikramiyelerine enflasyona göre bir artış yapılması bekleniyor.

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