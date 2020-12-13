  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Milyonlarca doz aşı yola çıktı! Teslimat iki günde tamamlanacak
Sağlık

Milyonlarca doz aşı yola çıktı! Teslimat iki günde tamamlanacak

ABD’de Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği koronavirüs aşısının dağıtımı başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 22:46:00 -
Milyonlarca doz aşı yola çıktı! Teslimat iki günde tamamlanacak

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onay alan Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının bulunduğu tırlar Michigan’daki merkezden dağıtım için yola çıktı. Milyonlarca doz aşı, nakliye tesislerine ve havalimanlarına götürülmek üzere sıcaklık kontrollü termal konteynerlere yüklendi.

2,9 milyon doz aşı 50 eyalete dağıtılacak

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, kargo şirketleriyle yapılan çalışmayla ilk teslimatın tamamının 2 gün içerisinde tamamlanabileceğini açıkladı. Toplam 2,9 milyon doz aşı 50 eyalete dağıtılacak ve 21 gün sonra yine aynı bölgelere 2.9 milyon doz daha aşı ulaştırılacak. Acil durumlar için Michigan’deki Portage kentinde yer alan tesiste yaklaşık 500 bin aşı yedek olarak bekletilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İranlı vekilden Tahran’ı sallayan sözler: Erdoğan yanlış adres
Dünya

İranlı vekilden Tahran’ı sallayan sözler: Erdoğan yanlış adres

İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rıza Beygi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen tepkinin yanlış olduğunu söyledi...
Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...
Dünya

Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki tampon bölgede yer alan ve merak edilen karakolların görüntülerini paylaştı.

Rusya dünyaya ilan etti: Saldırı yapıldı
Dünya

Rusya dünyaya ilan etti: Saldırı yapıldı

Dağlık Karabağ'da ağır bir yenilgiye uğrayan Ermenistan, bölgede rahat durmuyor. Rusya, dün yaşanan bir gelişmeyi dünya ile paylaştı...
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay