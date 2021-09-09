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Dünya Milyonlarca dolarla kaçan Eşref Gani yargılanacak mı? Beyaz Saray cevapladı
Dünya

Milyonlarca dolarla kaçan Eşref Gani yargılanacak mı? Beyaz Saray cevapladı

Taliban’ın Afganistan’a hakim olması sonrası milyonlarca dolarla ülkesinden kaçtığı iddia edilen Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani hakkında bir soruşturma yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’ye soruldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 22:16:00 -
Milyonlarca dolarla kaçan Eşref Gani yargılanacak mı? Beyaz Saray cevapladı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani hakkında milyonlarca dolarla ülkeyi terk ettiğine ilişkin iddiaların sorulması üzerine Psaki, "Bu konuda bizim bir yorumumuz yok, sorunuzu BM'ye sorun." yanıtını verdi.

Katar Havayolları'na ait bir charter uçağının ABD vatandaşları ve green card sahiplerini de ülkeden çıkardığına işaret eden Psaki, "Güvenlik nedeniyle başka bir uçak havalanıp, güvenli bir şekilde iniş yapana kadar bilgi paylaşmayacağız." ifadesini kullandı.

Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın 13 Eylül Pazartesi Idaho, California ve Colorado eyaletlerine giderek, orman yangınlarının etkilerini inceleyeceğini sözlerine ekledi.

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