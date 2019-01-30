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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O ödemeler yarın yapılacak

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2019 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 16:40
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O ödemeler yarın yapılacak

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2019 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararına göre, 2019'daki ilave tediyenin birinci yarısı yarın, diğer yarısı ise 31 Mayıs'ta yapılacak.

Bu yılki ilave tediyenin birinci yarısı yarın, diğer yarısı ise 31 Mayıs'ta yapılacak.

Buna göre, 2019 yılında 6772 Sayılı Kanun 1. maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının yarın, diğer yarısının 31 Mayıs'ta, bu işçilerden maden işletmelerinde özellikle yer altı işlerinde çalışanlara ayrıca ilave tediyenin ise tamamının 23 Aralık'ta yapılmasına karar verildi

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 16:40
  1. İlave tediyeler
  2. ödemelere yarın yapılacak
  3. Çalışan işçiler
  4. Cumhurbaşkanı Kararı

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  • nil nilnil nil1 sa önce
    gercek Allah.cc korkan müslümanlar biliyor erdogan secim icin kesenin agzini acti al esnnaftan vergiyi%18 kdv yi ver Allah cc cok depremler verecek türkiyeye milyondan fazla esnaf iflas etti Allah cc niye iyi bir deprem vermiyor türkiyeye Allah cc bu sene milyon kisileri issiz birakacak insallah ve imf ye gidecek türkiye

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