Milyonlarca araç sahibine ceza geliyor

AK Parti meclise verdiği önergede hileli yöntemlerle araç muayenesini geçen ve çevreyi kirleten sürücüsülere bir dizi ceza geliyor. Karayolunda seyir halinde olan motorlu taşıtlar denetlenecek, egzoz muayenesi yaptırmayana 1.250 TL, bu nedenle çevreyi kirleten araç sahiplerine 2.500 TL ceza yazılacak.

23.5 MİLYAR TL CEZA

Son verilere göre araç egzoz muayenesini yaptırmayan araç sayısı 6.3 milyon. Bu araçlar hem çevreyi hem de trafiği tehlikeye atıyor. Teklifin yalaşması halinde bu araçların tümüne kesilecek ceza miktarı 23.5 milyar lirayı bulacak. Kesilecek olan cezalarda kamu özel ayrımına bakılmayacak.

NASIL HİLE YAPIYORLAR

Ceza düzenlemesini içeren teklifte sürücülerin ölçümlerde nasıl hile yaptıklarına da yer verildi. Buna göre, egzoz emisyon ölçümlerinde emisyon kontrol sistemi çalışmayan araçlar bu sistemleri ölçüm öncesinde düşük bedelle kiralayarak ölçümden geçiyor. Daha sonra ise bu sistemleri tekrar söküyorlar. 1 veya 2 yıllık ölçüm geçerliliği bulunan bu taşıtlar, ölçüm geçerlilik tarihine kadar yüksek emisyonlara sebebiyet vererek trafikte yer alıyor.

CEZALAR YÜKSELECEK

Egzoz ölçümü yapanlar kontrolü geçemedikleri taktirde idari para cezası uygulanacak. 2019 yılıyla birlikte bu cezaların tutarı enflasyon güncellemesi sonrası daha da yükselecek.