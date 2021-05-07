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Dünya Milyonlar parasını yatırdı! Elon Musk'ten kripto para uyarısı
Dünya

Milyonlar parasını yatırdı! Elon Musk'ten kripto para uyarısı

Tesla ve SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk, son dönemde milyonlar tarafından yatırım aracı olarak kullanan kripto paralar hakkında kritik bir uyarı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 11:33:00 -
Milyonlar parasını yatırdı! Elon Musk'ten kripto para uyarısı

Milyarder iş adamı Elon Musk sokakta kripto paralar ve Dogecoin üzerine açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Musk, kripto para piyasasında ihtiyatlı davranılması gerektiğini söyledi.

Tüm dünyada hızla yayılan kripto paralara ilişkin olarak milyarder iş adamı Elon Musk açıklamada bulundu. Musk, kripto paraların umut vadettiğini ancak ihtiyatlı yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Kripto paralar arasında Dogecoin'in en büyük destekçisi olan Elon Musk aracına binmeden önce soruları yanıtladı.

Musk, kripto paralara ilişkin olarak "Kripto paralar umut vadediyor, ancak ihtiyatlı, dikkatli yatırım yapılmalı" dedi.

Musk, Dogecoin yatırımcılarına "Dogecoin kripto para birimlerinin geleceği olabilir" açıklamasını yaptı.

Elon Musktan Dogecoin ve kripto para uyarısı

Milyarder iş adamı Musk, Dogecoin'in kripto paraların kralı olma potansiyelinin bulunduğunu fakat bu sebepten dolayı Dogecoin'e her şeyi dahil etmenin doğru olmadığını belirtti.

Sonrasında Musk ABD'lilerin model Tesla araçlarını imzalayarak, aracına binerek uzaklaştı.

Bir yükselip yüz düşen veya bir düşüp bin yükselip inanları zengin yapan kripto paralar ile ilgili olarak ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, terörizm aracı benzetmesini yapmıştı.

Microsoft'un kutucusu olan Bill Gates ise bu paralar ile ilgili olarak "Elon Musk'tan daha az paranız varsa, dikkatli olmalısınız." ifadesini kullanmıştı.

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