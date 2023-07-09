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Gündem Milyonlar diyerek, üç tane holdingi korumaya çalışan soytarılar!
Gündem

Milyonlar diyerek, üç tane holdingi korumaya çalışan soytarılar!

Yeniakit Publisher
2023-07-09 11:03:00 -
Milyonlar diyerek, üç tane holdingi korumaya çalışan soytarılar!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Milyonlar diyerek, üç tane holdingi korumaya çalışan soytarılar!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, sermayeyi korumak için bir avuç insanın derdini milyonlarca vatandaşın derdi gibi anlatmaya çalışan muhalif basının tutumunu eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Söylediğim AK Parti öncesi yıllar..

“Kemer sıkma” denilince, hemen anlardık..

“Acı reçete” ifadesinin “acı”sını duyar duymaz, olayı çözerdik..
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Fabrikatörler değil..

Kemeri sıkacak olanlar, hep vatandaş olurdu..

Acı reçetenin anlamı da, “Tüpgaza, şekere, ekmeğe zam geleceği” idi..

Şimdi aynı algıyı üretiyorlar..

“Vatandaşın kemerini sıkıyorlar, sıkılacak kemer kalmadı ki!”

Diye söze başlıyorlar

“İkinci adım, gece zamları” diyorlar..

“Kendim ettim, kendim buldum” manşeti ile algı üzerine algı üretiyorlar..

Holdinglerin sözcülüğünü yapan gazetede “İşte dün, milyonları şimşek gibi çarpan vergi zamları” başlığını okuduğumda..

Kendi kendime şöyle dedim:

“Haydi bakalım Ali.. Hodri meydan”..

Haberi aldım önüme.

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