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Medya Milyoner'de üniversite öğrencisinin takıldığı soru yok artık dedirtiyor
Medya

Milyoner'de üniversite öğrencisinin takıldığı soru yok artık dedirtiyor

Yeniakit Publisher
2023-04-24 00:06:00 -

Kim Milyoner Olmak İster'de üniversite öğrencisi 'Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu hangisinin tanımıdır?' sorusunda takıldı.

Televizyonun ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner İster programında yarışan Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri üçüncü sınıf öğrencisi Ali Eren Şeker, ikinci soruda zor anlar yaşadı.

"Türk alfabesinin 5. harfi hangisidir?

Yarışmacıya "Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu hangisinin tanımıdır?" sorusu soruldu. Yanıttan emin olamayan yarışmacı, seyirciye sorma joker hakkını kullanma kararı verdi.

Seyircilerin yüzde 86'sı doğru bildi

Seyircilerin yüzde 86'sı D seçeneği olan "De" yanıtını verdi.Yarışmacı, 4 saniye kala seyircilerin yardımıyla doğru cevabı verdi.

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