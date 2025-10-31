Milyoner’de 1 milyon TL’lik Fenerbahçe sorusu: Fenerbahçe'nin ilk başkanı kimdi?

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?’de 1 milyon TL’lik soru Fenerbahçe tarihine dair geldi. Yarışmacıya, “Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?” sorusu yöneltildi.

ŞIKLARDA TARİHE GEÇMİŞ İSİMLER YER ALDI

Soru şu şekildeydi:

A) Zeki Rıza Sporel

B) Faruk Ilgaz

C) Ziya Songülen

D) Şükrü Saracoğlu

DOĞRU CEVAP: ZİYA SONGÜLEN

Fenerbahçe’nin 1907 yılında kurucu üyeleri arasında yer alan Ziya Songülen, kulübün ilk başkanı olarak tarihe geçti. Moda’da yaşayan bir grup genç tarafından kurulan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kuruluşunda Songülen, Ayetullah Bey ve Necip Okaner ile birlikte yer aldı.

FENERBAHÇE TARİHİNDE ÖNEMLİ BİR İSİM

Ziya Songülen, kulübün ilk formalarını tasarlayan ve futbol takımının ilk kaptanlarından biri olarak da biliniyor. Songülen’in başkanlığı döneminde Fenerbahçe, İstanbul Ligi’nde adını kısa sürede duyurmayı başardı.

YARIŞMAYA DAMGA VURAN AN

Soru açıklandığı anda stüdyoda büyük bir heyecan yaşandı. Yarışmacının cevabı doğru bilip bilemediği bölümü ise sosyal medyada gündem oldu. Yarışmanın ilgili sahnesi kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.