Milyon dolarlık rüşvet ağı: Ataşehir'i de soymuşlar! Belediye başkanı dahil 18 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ataşehir Belediyesinde "Rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla büyük bir operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, belediye yetkililerinin ihale, imar ve iskan işlemlerinde rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. MASAK raporları ve HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda, yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetlerin alındığı ve bu paraların belediye içindeki yetkiye göre paylaştırıldığı iddia edildi.

45 adrese eş zamanlı baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan 2026 tarihinde belirlenen 45 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de aralarında olduğu 18 şüpheli yakalandı. Listede bulunan 2 firari şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan kritik isimler

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 21 kişilik listedeki bazı önemli isimler şunlar:

  • Onursal Adıgüzel – Ataşehir Belediye Başkanı
  • Birkan Birol Yıldız, Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu – Belediye Başkan Yardımcıları
  • Basri Onur Dedetaş – Ruhsat ve Denetim Müdürü
  • Mürteza Kutluk – Mali İşler Müdürü
  • Alpay Arslan – Özel Kalem Müdürü

Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildiği, işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldükleri öğrenildi. Başsavcılık, kamu idaresinin güvenilirliğine karşı işlenen suçlarla mücadelenin titizlikle süreceğini vurguladı.

Yorumlar

kent uzlası dediler neler yaptılar chpye

31 Mart 2024 yerel seçimleri sonucunda Ataşehir Belediye Başkanı seçilen Onursal Adıgüzel(kürt) , 1985 yılında Malatya'da doğmuştur.kemal ve demciler kent konseyi secimler <<batı ilelrinde demci baskan varsa yardımcısı chpli olacak chpli baskan varsa yardımcısı demci olacak arastırın bakın belediye baskanlarına <<örnek izmir beledeiye baskanı vanlı kürt gözükmekte olup aslen tuncelili bir kürt vatandasımız yardımcılarına bakın ???

ata

hah... chp klasiği...
