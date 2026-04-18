Milyon dolarlık rüşvet ağı: Ataşehir’i de soymuşlar! Belediye başkanı dahil 18 gözaltı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, belediye yetkililerinin ihale, imar ve iskan işlemlerinde rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. MASAK raporları ve HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda, yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetlerin alındığı ve bu paraların belediye içindeki yetkiye göre paylaştırıldığı iddia edildi.

45 adrese eş zamanlı baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan 2026 tarihinde belirlenen 45 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de aralarında olduğu 18 şüpheli yakalandı. Listede bulunan 2 firari şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan kritik isimler

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 21 kişilik listedeki bazı önemli isimler şunlar:

Onursal Adıgüzel – Ataşehir Belediye Başkanı

– Ataşehir Belediye Başkanı Birkan Birol Yıldız, Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu – Belediye Başkan Yardımcıları

– Belediye Başkan Yardımcıları Basri Onur Dedetaş – Ruhsat ve Denetim Müdürü

– Ruhsat ve Denetim Müdürü Mürteza Kutluk – Mali İşler Müdürü

– Mali İşler Müdürü Alpay Arslan – Özel Kalem Müdürü

Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildiği, işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldükleri öğrenildi. Başsavcılık, kamu idaresinin güvenilirliğine karşı işlenen suçlarla mücadelenin titizlikle süreceğini vurguladı.