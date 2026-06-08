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Azerbaycan'dan Türkiye'ye Güney Kafkasya mesajı Eğer bu belirtiler varsa mutlaka doktora görünün: Skolyoz ile ilgili tüm detaylar... Tedavi yerine yeterli olmaz Süt dişlerini ihmal etmek bakın neye sebep olur? Uyarı geldi: Kalıcı tehdit ediyor Tutuklanmamak için hamile kaldım diye yalan söyledi: Tutuklandı şaşkına döndü, ne yapacağını şaşırdı Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki... 'Nasıl olsa düşecek' denilen süt dişleri aslında...
#1
Foto - Süt dişlerini ihmal etmek bakın neye sebep olur? Uyarı geldi: Kalıcı tehdit ediyor

Bebeklik döneminin ağız ve diş sağlığının temellerinin atıldığı kritik bir süreç olduğunu belirten Acıbadem Eskişehir Hastanesi Pedodonti Uzmanı Dr. Zeynep Ekin Kılınç, "Süt dişleri sadece geçici değildir. Çiğneme, konuşma gelişimi ve alttan gelecek daimi dişler için yer tutucu görevi görür. Bu nedenle çürükler ihmal edilmemeli ve erken dönemde tedavi edilmelidir" uyarısında bulundu.

#2
Foto - Süt dişlerini ihmal etmek bakın neye sebep olur? Uyarı geldi: Kalıcı tehdit ediyor

Bebeklik döneminin ağız ve diş sağlığının temellerinin atıldığı kritik bir süreç olduğunu belirten Kılınç, "Diş sürmesi genellikle 6'ncı ay civarında başlar. Ancak bu süreç her bebekte farklı ilerleyebilir ve birkaç ay erken ya da geç olması çoğu zaman normaldir" dedi.

#3
Foto - Süt dişlerini ihmal etmek bakın neye sebep olur? Uyarı geldi: Kalıcı tehdit ediyor

Diş çıkarma belirtilerine dikkat çeken Kılınç, "Artmış salya, diş etinde kaşıntı, nesneleri ısırma isteği, hafif ateş ve huzursuzluk bu dönemde sık görülür. Ancak yüksek ateş, ishal veya aşırı huzursuzluk doğrudan diş sürmesine bağlanmamalıdır" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Süt dişlerini ihmal etmek bakın neye sebep olur? Uyarı geldi: Kalıcı tehdit ediyor

Ebeveynlerin rahatlatma yöntemlerinde dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kılınç, "Soğutulmuş diş kaşıyıcılar ve nazik diş eti masajı faydalı olabilir. Ancak kullanılan ürünlerin güvenli materyallerden üretilmiş olması gerekir. Ağrı kesici jel ve ilaçlar ise mutlaka hekim önerisiyle kullanılmalıdır" diye konuştu.

#5
Foto - Süt dişlerini ihmal etmek bakın neye sebep olur? Uyarı geldi: Kalıcı tehdit ediyor

Süt dişlerinin önemine değinen Kılınç, "Toplamda 20 adet olan süt dişleri, sadece geçici yapılar olarak görülmemelidir. Bu dişler, çiğneme fonksiyonunu sağlar, konuşma gelişimine katkıda bulunur ve en önemlisi daimi dişler için yer tutar. Bu nedenle süt dişlerinde oluşabilecek çürükler ihmal edilmemeli ve erken dönemde tedavi edilmelidir" dedi.

#6
Foto - Süt dişlerini ihmal etmek bakın neye sebep olur? Uyarı geldi: Kalıcı tehdit ediyor

Süt dişlerinin dökülme sürecine ilişkin bilgi veren Kılınç, "Bu süreç genellikle 6 yaş civarında başlar ve 12 yaşına kadar devam eder. Dişler zorlanmadan kendiliğinden düşmelidir. Erken kayıplar ortodontik problemlere yol açabilir" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Süt dişlerini ihmal etmek bakın neye sebep olur? Uyarı geldi: Kalıcı tehdit ediyor

Son olarak ebeveynlere çağrıda bulunan Kılınç, "Diş sürmesi ve değişimi doğal süreçlerdir ancak mutlaka takip edilmelidir. 6 ayda bir düzenli diş hekimi kontrolü, ileride oluşabilecek çürük ve ortodontik sorunların önüne geçilmesinde büyük rol oynar" dedi.

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