Bebeklik döneminin ağız ve diş sağlığının temellerinin atıldığı kritik bir süreç olduğunu belirten Kılınç, "Diş sürmesi genellikle 6'ncı ay civarında başlar. Ancak bu süreç her bebekte farklı ilerleyebilir ve birkaç ay erken ya da geç olması çoğu zaman normaldir" dedi.