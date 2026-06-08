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Süt dişlerini ihmal etmek bakın neye sebep olur? Uyarı geldi: Kalıcı tehdit ediyor Azerbaycan'dan Türkiye'ye Güney Kafkasya mesajı Eğer bu belirtiler varsa mutlaka doktora görünün: Skolyoz ile ilgili tüm detaylar... Tedavi yerine yeterli olmaz Tutuklanmamak için hamile kaldım diye yalan söyledi: Tutuklandı şaşkına döndü, ne yapacağını şaşırdı Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki... 'Nasıl olsa düşecek' denilen süt dişleri aslında...
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Foto - Eğer bu belirtiler varsa mutlaka doktora görünün: Skolyoz ile ilgili tüm detaylar... Tedavi yerine yeterli olmaz

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Semiha Ülkü Gül, Skolyoz Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, büyüme çağındaki çocuklarda omurga sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, ailelerin çocuklarının duruşunu düzenli olarak gözlemlemesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

#2
Foto - Eğer bu belirtiler varsa mutlaka doktora görünün: Skolyoz ile ilgili tüm detaylar... Tedavi yerine yeterli olmaz

Omurganın yana doğru eğilmesiyle oluşan skolyozun her zaman ağrıyla ortaya çıkmadığını belirten Uzman Dr. Semiha Ülkü Gül, erken farkındalığın eğriliğin ilerlemesini engellemede büyük rol oynadığını söyledi.

#3
Foto - Eğer bu belirtiler varsa mutlaka doktora görünün: Skolyoz ile ilgili tüm detaylar... Tedavi yerine yeterli olmaz

Hastalığın belirtilerine değinen Semiha Ülkü Gül, "Omuzlardan birinin diğerinden yukarıda olması, kürek kemiğinin belirginleşmesi, bel çizgisinde asimetri, kalçalarda eşitsizlik, gövdenin eğik görünmesi ve öne eğilme sırasında sırtta kabarıklık skolyoz açısından dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında yer alıyor" dedi.

#4
Foto - Eğer bu belirtiler varsa mutlaka doktora görünün: Skolyoz ile ilgili tüm detaylar... Tedavi yerine yeterli olmaz

Her vakada cerrahi müdahale gerekmediğini, hafif eğriliklerde takip ve korse tedavisinin uygulandığını aktaran Gül, "Çocukları yalnızca 'dik dur' diyerek uyarmak yeterli olmaz. Belirgin duruş farklılıklarında mutlaka ilgili uzmanlara başvurulmalıdır" diye konuştu.

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