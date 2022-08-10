Milyon dolarlık rezalet! Kapitalzm Meryem Uzerli’nin cebini doldurdu

Yaşadığımız çağın en büyük hastalıklarından biri olan harcama düşkünlüğü, kapitalist düzenin kural tanımaz şirketleri tarafından insanlara empoze ediliyor. İnsanlar, fark etmeden her gün onlarca kapitalist baskıya, özendirme gayretine maruz kalıyor.

Pazarlamalarını fark ettirmeden yaptıkları kadar göze soka soka da yapmaktan çekinmeyen kapitalist şirketler, reklam için ahlaksızla para akıtıyor.

Bu kirli düzenin son örneklerinden biri de, Meryem Uzerli isimli edepsize, 3 fotoğraf için 1 milyon dolar verdiği iddia edilen Rus şirket oldu.

Muhteşem Yüzyıl isimli, Osmanlı'yı lekelemeye kalkılan dizide, gerçek çok uzak biçimde tasvir edilen "Hürrem Sultan" karakteriyle ünlenen Meryem Uzerli, Rus kozmetik firması Faberlic ile geçtiğimiz Şubat ayında anlaşmaya vardı.

Uzerli, şirketin reklamı için Dubai’de fotoğraf çektirdi. Edepsiz oyuncunun reklamdan 1 milyon dolar kazandığı iddia edildi!..