0553 313 94 23

Milyon dolarlık özel jetlerin biri iniyor, biri kalkıyor

Türk turizminin en önemli merkezlerinden Muğla’nın Bodrum ilçesi, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda zengin turisti ağırlıyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:00
Milyon dolarlık özel jetlerin biri iniyor, biri kalkıyor

Türk turizminin en önemli merkezlerinden Muğla’nın Bodrum ilçesi, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda zengin turisti ağırlıyor.


Özel yat ve tekneleri ile gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, özel jetleri ile de gelen konuklarda her geçen yıl artış yaşanırken, Milas-Bodrum Havalimanı da yolcu uçaklarından fazla özel jetlere ev sahipliği yapıyor.


Günün her saati yoğun bir hava trafiğine sahne olan Milas-Bodrum Havalimanı, zaman zaman kalkış yapacak uçaklar inişler nedeniyle pistte beklemek ve kısa süreli rötar yapmak zorunda kalıyor.


Milas-Bodrum Havalimanının bir bölümü özel jetlere ayrılırken, milyon dolarlık özel yolcu jet uçakları yolcu taşıma kapasitesine göre birer servet değerinde.


Kiralama fiyatları dudak uçuklatıyor


Günübirlik 7 kişilik bir özel jet’in günlük kirası uçuş mesafesine göre değişiyor. Ankara-İstanbul arası 7 kişilik hafif jetin uçuş kirası 30-35 bin TL’den başlıyor. 9 kişilik bir jet ise 45-50 bin TL arasında değişiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mobese kameralarını çalmak isteyen hırsızlar mobeselere yakalandı
    1. Mobese kameralarını çalmak isteyen..
    2. Vali Akbıyık, cami ve inşaatları..
    3. Sivas’ta vaşak görüntülendi
    4. (Özel) E-5’te motosiklet ile minibüs..
    5. 'Faiz oranlarının düşmesine tüm..
    6. Morhipo.com ve Regal iş birliğiyle..
    7. Kocaeli yaşanabilir ilk 5 şehir..
    8. Otobüsten düşüp ölen genç kızın babası..
    9. Kısa vadeli dış borç stoku Mayıs’ta..
    10. Edremit’te tekne turu keyfi
    11. Sinop'ta hafif ticari araç elektrik..
    12. Beyşehir yeni sanayi sitesine kavuşuyor
    13. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    14. Diyarbakır’da trafik kazası: 5 yaralı
    15. Lösemi hastası çocuğun kalecilik..
    16. Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan..
    17. Geleceğin iş gücü potansiyeli burada
    18. Konyaaltı jandarmasından zehir..
    19. ABD, Meksika sınırına 2 bin 100 ilave..
    20. Deri sektöründe büyük işbirliği start..
    21. Cüneyt Epcim kimdir nereli ve kaç..
    22. Tayfun Yanar Nazilli Belediyespor’da
    23. Değer veren Üniversite’den müjdeli..
    24. Japonya’da animasyon stüdyosunda..
    25. BUSKİ laboratuvarları başarılarına bir..
    26. Sagalassos Antik Kenti'ne turist ilgisi
    27. Asya borsaları
    28. Kızılırmak’ta yüzen kazlardan görsel..
    29. Toplum 5.0 etkinliği düzenlendi
    30. Bilal Başacıkoğlu, yeni sezonu bekliyor
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’