Milyarlık Doğalgaz Çevrim Santrali hisseleri icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan hisselerin çoklu satışıyla ilgili yapılan duyuruya göre ilk taşınmaz, “Organize Sanayi BölgesiGri Cad. 3.sokak no:1 Nilüfer Bursa elektrik üretim santralinin bulunduğu 1479 ada 20 parsel ve 27 parseller ile üzerinde yer alan mütemmim cüz ve menkuller yaptıkları görev itibariyle elektrik üretimi için ayrılmaz bir bütünlük teşkil etmesi nedeniyle bütün olarak değerlendirilmiştir.

Tapu kaydı,

-Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Minareli Çavuş Mah., 1479 Ada, 20 Parselde bulunan 12.247,10 m2 yüzölçümlü ve “Bir Katlı Betonarme 20-A Blok Soğutma Kulesi 3’den oluşan Doğalgaz Çevrim Santrali Arsası” nitelikli taşınmazın tam hissesinin borçlu adına kayıtlı olduğuanlaşılmaktadır.

-Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Minareli Çavuş Mahallesi, 1479 Ada, 27 Parselde (Eski 1, 2 ve 3 parseller) bulunan 30.521,40 m2 yüzölçümlü ve “6 katlı betonarme idari bina, 2 katlı betonarme şalt binası, 1 er katlı betonarme ana kontrol binası, gaz türbini, 6 adet kazan dairesi frame 6 gaz türbini, Im6000-1 gaz türbini, demoneraloze buhar türbini ve 2 adet soğutma kulesi, Im6000-2 gaz türbini,” nitelikli taşınmazın tam hissesinin borçluadına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır.

Tapudaki Beyan Hanesinde;

1)”Taşınmazın İcra Yoluyla Satışı Dahil Üçüncü Kişilere Devrinde OSB’den Uygunluk

Görüşü Alınması Zorunludur.” denilmektedir.

Tapudaki Teferruat Bilgilerinde;

2)”267424 Sistem Noıu, Diğer Tipli, 69 Kalemden ibaret 4.912.854.000 ETL Kıymetinde

Teferruat”

3)”267425 Sistem Noıu, Diğer Tipli, ı Kalemden ibaret 3.172.500,00 TL Kıymetinde Teferruat”

4)”267426 Sistem Nolu, Diğer Tipli, 11 Kalemden İbaret 500.000,00 TL Kıymetinde

Teferruat” olduğu anlaşılmaktadır.” şeklinde yer alıyor.

Çoklu satışların ilk ihalesi 15.06.2021 tarih ve saat 13:00’de Bursa Merkez Adliyesi Konferans Salonu (Zemin Kat D Blok)BURSA adresinde yapılacak.

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