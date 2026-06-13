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Gündem Milyarlarca liralık yolsuzluk yapan CHP’li belediyelere tek laf etmedi! Enginyurt’tan “hak hukuk” paylaşımı!
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Milyarlarca liralık yolsuzluk yapan CHP’li belediyelere tek laf etmedi! Enginyurt’tan “hak hukuk” paylaşımı!

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Milyarlarca liralık yolsuzluk yapan CHP’li belediyelere tek laf etmedi! Enginyurt’tan "hak hukuk" paylaşımı!

Özgür Özel’in atadığı isimlerin CHP’li belediyelerde milyarlarca liralık yolsuzluk ve hırsızlık soruşturmalarında yolsuzluk yapanlara tek laf etmeyen CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, madenciler için haktan hukuktan bahsetti.

Kiremitçiler Grup’a ait maden ocağında işçilerin başlattığı eyleme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP’li Enginyurt, “Kiremitçiler Grup'a ait maden ocağında haklarını alamayan işçilerin başlattığı eylem, açlık grevine dönüştü. Kendilerini 1200 metre derinde kilitleyen madencilerle iletişim kesildi. Ülke Hak yenilen, Adaletin tatile çıktığı, Hukukun çiğnendiği bir yere döndü. İşçilerin hakkını verin” diyerek, hakta, hukukta ve adalette nasıl bir çifte standart anlayışında olduklarını ortaya koydu.

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Yorumlar

Vatandaş

Chp den atılınca,tip partisine geçsin,tipininede karekterinede uygun nasılsa bir dahaki secimlerde ,yok olur inşaAllah.

Vasat

Partilerin terazisi tek kefeli,kadransız,göstergesiz olur.
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