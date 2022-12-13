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Ekonomi Milyarlarca dolar buhar oldu! FTX'in eski CEO'su tutuklandı
Ekonomi

Milyarlarca dolar buhar oldu! FTX'in eski CEO'su tutuklandı

ABD merkezli kripto para borsası FTX'in Kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried, ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 04:10:00 -
Milyarlarca dolar buhar oldu! FTX'in eski CEO'su tutuklandı

Kendisi süper dahi olarak tanıtılan ve kripto para borsası FTX'in Kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried, ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da tutuklandı.

Bahamalar Başsavcısı Ryan Pinder tarafından yapılan yazılı açıklamada, FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried'ın Bahamalar polisi tarafından tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada, Bankman-Fried'ın tutuklanmasının ABD'nin suç duyurusu ve muhtemel iade talebine dair resmi bildirimin ardından yapıldığı aktarıldı.

Bahamalar Başbakanı Philip Davis de konuya ilişkin, "Bahamalar ve ABD, kamu güvenine ihanet etmiş ve kanunları çiğnemiş olabilecek FTX ile bağlantılı tüm bireylerden hesap sormak konusunda ortak çıkarlara sahip." değerlendirmesinde bulundu.

FTX, kasım ayında, ABD’de iflas sürecini başlatmış ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etmişti. Kripto para borsası FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

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