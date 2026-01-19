Milyarderler servetlerini katladı!

Milyarderler servetini katlamaya devam ediyor. Oxfam tarafından hazırlanan "Zenginlerin Hükümranlığına Direniş, Özgürlüğü Milyarderlerin Gücünden Korumak (Resisting the Rule of the Rich- Protecting Freedom From Billionaire Power)" başlıklı raporunun sonuçları, İsviçre'nin Davos kentinde bugün başlayan Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yıllık toplantısında açıklandı.

Dünyadaki milyarderlerin sayısının arttığını ve servetlerinin giderek büyüdüğünü ortaya koyan rapora göre, geçen yıl aralarında Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison ve Mark Zuckerberg'in de bulunduğu dünyadaki yaklaşık 3 bin milyarderin toplam serveti 2,5 trilyon dolar (yüzde 16) artarak 18,3 trilyon dolara ulaşırken servetlerdeki reel artış 2020'den bu yana yüzde 81 olarak gerçekleşti.

Geçen sene milyarderlerin serveti önceki yılların ortalamasından üç kat hızlı arttı. Dünyadaki en zengin 12 kişinin şu anda 4 milyarı aşkın insandan daha fazla parası bulunuyor.

Servet artışına karşın dünya nüfusunun dörtte biri düzenli olarak yeterli gıdaya erişemiyor ve küresel nüfusun neredeyse yarısı yoksulluk içinde yaşıyor. Geçen yıl milyarderlerin küresel servetinde yaşanan artışa denk gelen 2,5 trilyon dolarlık rakam, aşırı yoksulluğu 26 kez ortadan kaldırmaya yetiyor.

ELON MUSK, ORTALAMA BİR İNSANIN YILLIK KAZANCINI DÖRT SANİYEDE ELDE EDİYOR

Rapora göre, net serveti 500 milyar doları geçen ilk kişi olan Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, ortalama bir insanın yıllık kazancını dört saniyede elde ediyor.

Milyarderlerin ekonomik gücünün açıkça siyasi güce dönüşmesinden endişe edilirken ABD'de 100 milyarder aile son başkanlık seçim kampanyasına 2,6 milyar dolarlık rekor yatırım yaptı.

Bir milyarderin siyasi bir göreve gelme olasılığının sıradan bir vatandaşa göre 4 bin kat daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Dünyada süper zenginlerin servetlerini ve güçlerini korumalarını kolaylaştıran bir eğilim yaşanıyor. Küresel eşitsizliğin azaltılması için süper zenginlere vergi uygulanması gerekiyor.

"ZENGİNLERE SERVET VERGİSİ UYGULANSIN" ÇAĞRISI

Oxfam'ın, Forbes'in milyarderlerin servetine ilişkin tahminlerini Dünya Bankası ve UBS Dünya Servet Raporu'nun verileriyle birleştirdiği raporda, zenginlere uygulanacak servet vergisinin gelir eşitsizliğini hafifleteceği tahmin edildi.

Oxfam, raporun Davos'ta bir araya gelen küresel liderler için ekonomik adaletsizliğin ulaştığı boyutlara ilişkin önemli bir uyarı niteliği taşıdığını vurguladı.