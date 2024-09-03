Milyarder, milyonere çarptı! Tekne kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Bodrum’da yaşanan tekne kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde Bodrum’da meydana gelen tekne kazasının içinden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.
Görüntülerde, teknedekilerin paniği açıkça görülüyor. Kazanın hemen öncesinde, teknedeki kişilerden birinin "Şahıs napıyor ya, ne yapıcaz, çarpıyor" diyerek panik içinde çığlık attığı duyuluyor.
Sosyal medya kullanıcıları bu olay hakkında "milyarder, milyonere çarptı" şeklinde yorumlarda bulundu, bu da olayın sosyal medyada geniş yankı bulmasına neden oldu.