Milyarder Japon uzman açıkladı: Uzay için gün sayıyordu ama... Ay seyahatini iptal etti! Kritik açıklaması

Japon milyarder Maezawa Yusaku kendi özel roketi ile Ay‘a seyahat düzenleyecekti. Ancak Japon milyader “dearMoon” adı verilen bu seyahatini iptal etti.

JAPON MİLYARDER O SEYAHATİ İPTAL ETTİ…

Japon milyarder Maezawa Yusaku kendi özel roketi ile Ay ‘ a seyahat düzenleyecekti. Ancak Japon milyader “dearMoon” adı verilen bu seyahatini iptal etti.

Milyarder Maezawa’nın kendi finanse ettiği “dearMoon” Projesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İnternet sitesinde yapılan açıklamada, özel Ay seyahatinin iptal edildiği bildirildi.

2023’ün sonuna kadar çıkılacak denilen ancak bir sebepten ötürü gerçekleştirilemeyen bu ay seyahatinin “uygulanamaz hale geldiği” açıklandı.

Yapılan Açıklamada, “2023’ün sonuna kadar fırlatmayı başarabilmek için SpaceX ile düzenlemeler yapılıyordu. Ne yazık ki 2023’te fırlatma mümkün olmadı.” denildi.

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Maezawa’nın, durumu üzüntü ile karşıladığı ve emeği geçenlere teşekkür ettiği bildirildi. Ancak projenin neden iptal edildiği ile ilgili olarak kesin bir yargı paylaşılmadı.

JAPON MİLYARDERİN AY SEYAHATİ HAKKINDA

Maezawa’nın, bu projesi Aralık 2022’deki farklı ülkelerden sanat, film ve spor dünyasından bir çok ünlü isminde katılacağı aktarılmıştı. Üstelik bu seyahati Japon milyarderin üstleneceğini bildirmişti.

48 yaşında olan milyarder Maezawa, 2021’deki seyahatiyle “Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) giden ilk Japon sivil” unvanını almayı hak etmişti.