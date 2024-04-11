Milyarder isim gençlerin sahip olması gereken tek yeteneği açıkladı

Yapay zeka çağında iş yapabilmek için birçok farklı becerinin önemine işaret edilir. Ancak ünlü işletme profesörü Scott Galloway asırlardır değişmeyen tek bir yeteneğin altını çiziyor: hikaye anlatıcılığı

Milyoner girişimci Scott Galloway’e göre gençlerin iş yerinde başarılı olmak için ihtiyaç duyacakları tek bir beceri var. Üstelik bu beceri binlerce yıldır değişmedi.

CNBC’nin haberine göre Galloway katıldığı bir podcast programında, “13 ve 16 yaşındaki çocuklarıma zamana direnebilecek tek bir yetenek verebiliyor olsaydım bu ‘hikaye anlatıcılığı’ olurdu” açıklamasında bulundu.

Hikaye anlatımının türü önemli olmayabilir. Zira insanların iletişim kurmak için kullandıkları platformlar hızla değişebilir. Ancak Galloway önemli olanın “iyi yazma yeteneği, fikirlerini ifade edebilme yeteneği ve fikirleri veriler, infografikler, slayt gösterileri ile sunma becerisi” geliştirmek olduğunu söyledi.

New York Üniversitesi Stern İşletme Okulu’nun pazarlama profesörü olan Galloway 2005 yılnda L2 adında bir araştırma projesi başlattı. Bu proje daha sonrasında işletme zekası danışmanlık şirketine dönüştü ve markaların çevrimiçi kitlelere nasıl pazarlama yapacaklarını anlattı. Bilgi teknoloji işletme danışmanlığı firması Gartner L2’yi 2017 yılında 130 milyon dolara satın aldı.

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Galloway bugün marka stratejileri ve dijital pazarlama derslerinde bir markanın hikaye anlatma yetisinin işletmenin başarısına nasıl zarar verdiğini veya başarıya ulaştırdığını anlatıyor. Hikaye anlatıcılığının önemine dikkat çeken Galloway bu konuda özellikle de gençlerin ChatGPT gibi üretken yapay zeka uygulamalarına ne bugün ne de gelecekte güvenmemelerini tavsiye ediyor.

İşletme profesörü, “Beş yıl içerisinde yeni bir nöral ağın ChatGPT’nin yerini alıp almayacağını bilmiyoruz. Kodlamanın modası geçecek mi bilmiyoruz” dedi.

Diğer işletme uzmanları da Galloway ile aynı fikirde. Gerçekten de yapay zekayı anlamak günümüzde oldukça önemli. Ancak bir işletmede başarılı olmak için gereken tek beceri bu değil. Oliver Wyman’ın bu yılın başında yayınladığı bir rapora göre, işverenler analitik düşünme, yaratıcı düşünme, liderlik becerileri ve merak gibi becerilerin bir kombinasyonuna sahip olan adayları işe almak istiyor.

Galloway, başka bir tavsiyesinde de, “Alanınızda uzman olmanın bir yolunu bulmak, etrafınızda ne olursa olsun başarılı olmanızın iyi bir yoludur” diyor.

İşletme profesörü, “Özel bir yeteneksizi genel kalabalığın dışında tutar. Ne kadar dar olursa olsun niş bir alan bulun ve buna sahip çıkmaya çalışın. Tek bir alanda dünyanın en bilgili insanlarından biri olmayı taahhüt edin. Zevk alamıyorsanız hiçbir şeyde uzman olmazsınız” açıklamasında bulundu.