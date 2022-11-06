Milyar dolarlık rant yandaşı birbirine düşürdü

Bir süredir yaptığı haberlerde CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğraflarını kırparak kadraj dışına atan ve 3 Eylül-21 Eylül tarihleri arasında yapılan haberlerde İmamoğlu’nun adını geçirmeyen Sözcü gazetesi ile İmamoğlu arasındaki gerginlik giderek büyüyor.

Gerginliğin ayyuka çıkması üzerine Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, açıklama yapmak zorunda kaldı. “Ekrem İmamoğlu ile yaklaşık iki aydır bir problemimiz var” diyen Yılmaz, “Bize ne yaptığını kendisine sorun. Ne yaptığını duysanız sizin de çok ağırınıza gider, bize hak verirsiniz” diye konuştu.

İmamoğlu intikam peşinde

İmamoğlu’nun eleyhinde çıkan bir haber sonrasında Sözcü gazetesi yetkililerini arayarak küfür ettiği iddia edilirken, ambargo iddiasını reddeden Sözcü Yöneticisi Yılmaz, “Özel olarak Ekrem İmamoğlu ile alakalı haber yapmıyoruz ama bir belediye açılışı olduğu zaman toplu halde veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaşananları, ‘kötü sonuçlara yol açabileceği için’ henüz kamuoyuyla paylaşmadıklarını söyleyen Yılmaz, “Gerçek bir haberin üzerinden yapılan bir hareket söz konusu. Bir haberciden intikam almak için gazeteye yapılan bir hareket var. Çok yanlış şeyler” dedi. Yılmaz, ‘zamanı geldiğinde’ her şeyi anlatacaklarını ifade etti.

İlişkileri geren iki haber

İddialara göre, İmamoğlu ve Sözcü gazetesi arasındaki gerginliğin başlamasına iki haber sebep oldu. Haberlerden birisi, İsmail Şahin’in 11 Haziran’da yayımlanan “İBB’nin Levent’teki arsa satışında sürpriz isimler” başlıklı haberi. Habere göre İBB, 2021 yılında Levent’te dev araziyi satışa çıkardı ve bu arsaları alan şirketin yönetiminde, AK Parti döneminde İBB’den ihale alan firmaların yöneticileri de yer aldı. İsmail Şahin imzasıyla 28 Temmuz’da yayımlanan “İmar planı iptal edilen Etiler Polis Yüksekokulu arazisinde inşaat devam ediyor!” başlıklı haber ise gerginliğin yükselmesine sebep olan ikinci haber oldu.

İstanbul’un Etiler semtindeki “milyar dolarlık” polis okulu arazisinin CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki KİPTAŞ tarafından ederinin çok altı bir değere satılması büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Ticari sır dediler

AK Parti döneminde satışı gündeme gelen, CHP’lilerin “1 milyar dolardan fazla değeri var” diyerek satışına engel olmak istediği, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “Yeşil alan olsun” isteği ile eylem yaptığı Etiler’deki polis okulu arazisi, İmamoğlu yönetimi tarafından 2 milyar 80 milyon TL’ye (208 milyon Euro) satılmıştı. 31 bin 885 metrekarelik arazideki İBB payının satışı ile ilgili işlem, “ticari sır” denilerek uzunca süre gizli tutulmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mecidiyeköy’de yer alan toplam 17 bin metrekare büyüklüğündeki 5 parseli 472 milyon lira muhammen bedelle Nisan 2021’de satışa çıkardı. CHP’nin, İBB’de AK Parti varken yeşil alan olmasını istediği arsada inşaat sürüyor.