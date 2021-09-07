Milliyetçiliği de çakma çıktı... Meral Akşener gözlerini yumdu dilini yuttu

yeniakit.com.tr

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyet, geçtiğimiz günlerde KDP Genel Başkanı Mesud Barzani'yi ziyaret etti.

AK Parti hükümetini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Barzani ile görüştüğü için sık sık suçlayan CHP'nin bu ziyareti İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yıllarca önce yaptığı bir paylaşımı akıllara getirdi.

Akşener, çözüm süreci sırasında Diyarbakır'da Mesud Barzani ile görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini suçlamıştı. 15 Kasım 2013 tarihinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"'Büyük Kürdistan'ın banisi Barzani, Güneydoğu'nun sahibi PKK'nın olduğu iktidar açısından tescillendi. Türk Milletine ise tabelanın pası kaldı."

CHP'ye sus pus

Ancak söz konusu seçimlerde ittifak yaptığı CHP olunca adeta dilini yutan Meral Akşener'in halen herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

İş Başkan Erdoğan'a ve hükümete gelince yaygara koparıp ortalığı ayağa kaldırmaya çalışan Akşener'in ittifak ortağını incitmemek için sessiz kalması "ikiyüzlülük" olarak yorumlandı.