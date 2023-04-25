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Gündem ‘Milliyetçiliği Bırakma Merkezi’ Meral Akşener böyle alay konusu oldu
Gündem

‘Milliyetçiliği Bırakma Merkezi’ Meral Akşener böyle alay konusu oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-25 12:40:00 -

Bebek katili PKK'nın siyasi kolu HDP ile aynı masaya oturan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sosyal medyada "Kırmızı Oda"lı gönderme yapıldı. Video kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

"Kumar masası" olarak tanımladığı 6'lı masanın kendilerine aday dayattığını ifade eden Meral Akşener, kalktığı masada çok geçmeden yerini aldı.

Artık HDP ile aynı yolda!

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile birlikte olan İyi Parti lideri Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleme kararı aldı.

Akşener'in bu tutarsızlığı milliyetçi olan parti tabanında büyük kopmalara neden olurken sosyal medyada paylaşılan video dikkatleri üzerine çekti.

"Kırmızı Oda" göndermesi yapılan videoda Akşener'in HDP ile aynı masaya oturmayı kabul etmesi ve daha önce beraber yola çıktığı isimleri yarı yolda bırakmasına gönderme yapıldı.

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