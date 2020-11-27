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Siyaset Milliyetçi Özdağ, 'Demirtaş salıverilsin' diyen Bülent Arınç'a kapıları açtı
Siyaset

Milliyetçi Özdağ, 'Demirtaş salıverilsin' diyen Bülent Arınç'a kapıları açtı

Gelecek Partisi'nin milliyetçi kökenli Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, HDP'li Selahattin Demirtaş'ın salıverilmesi talebiyle gündeme gelen Bülent Arınç'a partisinin kapılarını açtı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:19:00 -
Milliyetçi Özdağ, 'Demirtaş salıverilsin' diyen Bülent Arınç'a kapıları açtı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, KRT’de katıldığı programda, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği’nden (YİK) istifa eden Bülent Arınç'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, tutuklu iş insanı Osman Kavala ve HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki sözleri nedeniyle isim vermeden eleştirdiği Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden istifa etmişti.

Milliyetçi kökenli isim kapıları açtı

Arınç'ın istifası sonrası Milliyetçi kökenli Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın salıverilmesini isteyen Bülent Arınç'a partinin kapılanı açtı. Özdağ, “Bülent Arınç’a bir teklif söz konusu olabilir mi? Partinizde siyasete devamı söz konusu olabilir mi” sorusuna "geri çevirmeyiz" şeklinde cevap verdi.

Özdağ, Arınç'ın şu an hala AK Parti üyesi olduğunu belirterek "Bir partinin üyesi oradayken hiç kimseye teklifte bulunmayacağız. Ama partiden istifa edenlerle konuşuruz. Birileri bizimle konuşmak istiyorsa biz konuşma yapmazlık yapmayız. Konuşuruz, herkesle konuşuruz” dedi.

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Yorumlar

Ilhan tasdelen

Demirtas serbest bırakilsın diyen arınç ve özdağ Insan soramsdan edemiyor acaba kaç a satin alındınız
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Ibrahim Alkılıç

Özdağ bey akıllı. Arinc gelirse vekil oğlu da gelir, bir taş ile iki kuş. Ama arınç orda başkan olmak isterse, davutu nereye koyacaksın?
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