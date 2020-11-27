Milliyetçi Özdağ, 'Demirtaş salıverilsin' diyen Bülent Arınç'a kapıları açtı
Gelecek Partisi'nin milliyetçi kökenli Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, HDP'li Selahattin Demirtaş'ın salıverilmesi talebiyle gündeme gelen Bülent Arınç'a partisinin kapılarını açtı.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, KRT’de katıldığı programda, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği’nden (YİK) istifa eden Bülent Arınç'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, tutuklu iş insanı Osman Kavala ve HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki sözleri nedeniyle isim vermeden eleştirdiği Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden istifa etmişti.
Milliyetçi kökenli isim kapıları açtı
Arınç'ın istifası sonrası Milliyetçi kökenli Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın salıverilmesini isteyen Bülent Arınç'a partinin kapılanı açtı. Özdağ, “Bülent Arınç’a bir teklif söz konusu olabilir mi? Partinizde siyasete devamı söz konusu olabilir mi” sorusuna "geri çevirmeyiz" şeklinde cevap verdi.
Özdağ, Arınç'ın şu an hala AK Parti üyesi olduğunu belirterek "Bir partinin üyesi oradayken hiç kimseye teklifte bulunmayacağız. Ama partiden istifa edenlerle konuşuruz. Birileri bizimle konuşmak istiyorsa biz konuşma yapmazlık yapmayız. Konuşuruz, herkesle konuşuruz” dedi.