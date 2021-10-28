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Siyaset Milliyetçi geçinen İP'li Ağıralioğlu'ndan çarpıcı HDP açıklaması! 'Sakınca yok'
Siyaset

Milliyetçi geçinen İP'li Ağıralioğlu'ndan çarpıcı HDP açıklaması! 'Sakınca yok'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir programda CHP-HDP yakınlaşmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Önce CHP-HDP yakınlaşmasında bir sakınca olmadığını belirten Ağıralioğlu, sonrasında ise CHP'nin savunuculuğunu yapmadığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 13:51:00 -

Bir televizyon programına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, CHP-HDP yakınlaşmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milliyetçi geçinen Ağıralioğlu'nun HDP ile ilgili sözleri dikkat çekti.

"CHP-HDP yakınlaşmasında sakınca yok"

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, gazeteci Cem Küçük CHP-HDP yakınlaşmasına ilişkin sorusuna daha önce HDP'ye AK Parti'nin de sıcak baktığını söyleyerek 'Ne önemi var' dedi. Bu yakınlaşmada herhangi bir sakınca olmadığını belirten Ağıralioğlu, daha sonrasında ise CHP'yi savunmadığını iddia etti. Bir kaç dakikalık bir konuşmada bile önce CHP-HDP yakınlaşmasını savunan ardından ise CHP'yi savunmadığını söyleyen Ağıralioğlu, adeta milletin aklıyla alay etti.

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