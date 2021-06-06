Millilerin forma numaraları belli oldu!
A Milli Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda giyeceği forma numaraları açıklandı.
EURO 2020'de mücadele edecek A Milli Takım oyuncularının formalarında taşıyacakları isim ve numaralar belli oldu.
Ay-yıldızlılar şu forma numarası ve isimle mücadele edecekler:
1 - MERT
2 - ZEKİ ÇELİK
3 - DEMİRAL
4 - ÇAĞLAR
5 - OKAY
6 - OZAN
7 - CENGİZ ÜNDER
8 - DORUKHAN
9 - KARAMAN
10 - ÇALHANOĞLU
11 - YUSUF YAZICI
12 - ALTAY
13 - UMUT
14 - TAYLAN
15 - OZAN KABAK
16 - ENES
17 - BURAK
18 - RIDVAN
19 - ORKUN
20 - ABDÜLKADİR
21 - KAHVECİ
22 - KAAN
23 - UĞURCAN
24 - KEREM
25 - MERT MÜLDÜR
26 - DERVİŞOĞLU