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Spor Millilerin forma numaraları belli oldu!
Spor

Millilerin forma numaraları belli oldu!

A Milli Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda giyeceği forma numaraları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 15:25:00 -
Millilerin forma numaraları belli oldu!

EURO 2020'de mücadele edecek A Milli Takım oyuncularının formalarında taşıyacakları isim ve numaralar belli oldu.

Ay-yıldızlılar şu forma numarası ve isimle mücadele edecekler:

1 - MERT

2 - ZEKİ ÇELİK

3 - DEMİRAL

4 - ÇAĞLAR

5 - OKAY

6 - OZAN

7 - CENGİZ ÜNDER

8 - DORUKHAN

9 - KARAMAN

10 - ÇALHANOĞLU

11 - YUSUF YAZICI

12 - ALTAY

13 - UMUT

14 - TAYLAN

15 - OZAN KABAK

16 - ENES

17 - BURAK

18 - RIDVAN

19 - ORKUN

20 - ABDÜLKADİR

21 - KAHVECİ

22 - KAAN

23 - UĞURCAN

24 - KEREM

25 - MERT MÜLDÜR

26 - DERVİŞOĞLU

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