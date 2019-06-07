Millilerin 571. sınavı

A Milli Futbol Takımı, Fransa karşılaşmasıyla birlikte 571. maçına çıkacak. Geride kalan maçlarda milliler, rakipleri karşısında 216 galibiyet alırken, 221 kez de mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında yarın saat 21.45’te Konya’da Fransa ile karşılaşacak. Fransa mücadelesiyle 571. kez sahaya çıkacak olan ay-yıldızlılar, 96 yıllık tarihinde 299’u resmi, 271’i özel olmak üzere çıktığı 570 müsabakada biri hükmen olmak üzere toplam 216 galibiyet aldı. 133 defa berabere kalan milliler, 221 kez de rakiplerine mağlup oldu. Milli Takım, 243’ü deplasmanda, 247’si evinde, 80’i de tarafsız sahada olmak üzere, toplam 751 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesini 820 gole kapatamadı.