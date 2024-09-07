Millilerimizden büyük başarı! Paris 2024'e Türkiye damgası!

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda 28 madalya kazanarak, oyunlar tarihindeki madalya rekorlarını kırdı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Paris 2024 Paralimpik Oyunları, yarın yapılacak kapanış töreniyle sona erecek. Türkiye; oyunları 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 28 madalya ile tamamladı. Milli sporcular, aldıkları 28 madalya ile Türkiye adına en çok madalya alınan organizasyona imza attılar.

Oyunlarda madalya kazanan sporcular şu şekilde:

ALTIN MADALYA

Golbol Kadın Milli Takımı, Öznur Cüre Girdi (Kadınlar makaralı yay), Umut Ünlü (50 metre serbest S3), Umut Ünlü (200 metre serbest S3), Mahmut Bozteke (Erkekler K44 63 kilo), İbrahim Bölükbaşı (Erkekler +90 kilo J2)

GÜMÜŞ MADALYA

Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu (Klasik yay karışık takım), Aysel Önder (Kadınlar 400 metre T20), Muhammet Khalvandi (Erkekler cirit atma F57), Abdullah Kayapınar (Erkekler 49 kilo), Besra Duman (Kadınlar 55 kilo), Kübra Korkut (Kadınlar S7), Alican Özcan (Erkekler K44 58 kilo), Fatih Çelik (Erkekler K44 70 kilo), Gamze Gürdal (Kadınlar K44 57 kilo), Aysel Özgan (Kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1)

BRONZ MADALYA

Fatma Damla Altın (Kadınlar uzun atlama T20), Ecem Taşın Çavdar (Kadınlar 48 kilo J1), Cahide Eke (Kadınlar 48 kilo J2), Nazan Akın Güneş (Kadınlar +70 kilo J1), Nazmiye Muratlı (Kadınlar 45 kilo), Sibel Çam (Kadınlar 73 kilo), Sevilay Öztürk (Kadınlar 50 metre kelebek S5), Ali Öztürk (Erkekler Sınıf 5), Abdullah Öztürk-Nesim Turan ( Erkekler Sınıf 4 çiftler), Ebru Acer (Kadınlar Sınıf 11), Meryem Betül Çavdar (Kadınlar K44 52 kilo), Hakan Akkaya (Erkekler epe A kategorisi)

Bakan Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı 28 madalya ile tamamlayan Türk sporcuları tebrik etti.

Bakan Bak, "BU GURUR SENİN TÜRKİYE!" başlıklı paylaşımında "Paris 2024 Paralimpik Oyunları, rekor başarıya imza attığımız oyunlar olarak tarihe geçti.

Haydi Türkiye, şimdi bu gururu yaşatan sporcularımızı alkışlama zamanı!" ifadelerini kullandı.





