Millilerimiz 2020 Tokyo biletini aldı

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Müsabakalarında İtalya’yı 63-58 skorla mağlup eden ayyıldızlı milli takımımız yarı finale yükselerek Avrupa’nın en iyi dört takımı içerisine girme becerisi gösterdi. Bu zafer millilerimize 2020 yılında Tokyo’da düzenlenecek paralimpik oyunlarına katılma hakkı kazandırdı.

Polonya’nın Walbrzych kentinde 1 haftadır ter döken millilerimiz çeyrek finalde İtalya’yı yenerek yarı finale çıkmayı başardı. Maçın bitiş düdüğü ile büyük sevinç yaşayan Ayyıldızlı takım elde ettiği galibiyetle Avrupa’nın en iyi dört takımı arasına girmenin yanı sıra Tokyo Olimpiyatları biletini de aldı. Maçın ardından İHA’ya konuşan Milli Takım Kaptanı Özgür Gürbulak duygularını şu sözlerle dile getirdi: “İnanılmaz mutluyum, bu takımın bireyi olmaktan, kaptanı olmaktan gurur duyuyorum.3. kez paralimpik oyunlarına gitmeye hak kazandık, yarın da dünya şampiyonu İngiltere ile maçımız var, onu da geçip finale kadar gitmek istiyoruz. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, başarımız Türkiye’ye armağan olsun.”

Milli Takımın Yardımcı Antrenörü Özgür Emrah Büken ise 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası’nın genç oyuncularla tecrübeli oyuncuları birarada yeterli sürede oynatabildikleri ilk turnuva olduğunu belirtirken, Tokyo bileti almış olmalarının kendileri için çok önemli olduğunu, Pazar günü oynanacak final maçı için de iddialı olduklarını söyledi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk ise galibiyetin Türkiye’ye hayırlı olmasını dilerken “Çocuklarımızı kutluyorum, inşallah Tokyo’da da ülkemizi en iyi şekilde temsil etme şansını da yakalarız” şeklinde konuştu.

7 Eylül Cumartesi günü İngiltere ile mücadele edecek Ayyıldızlı takım kazanması durumunda 8 Eylül Pazar günü Avrupa Şampiyonluğu için ter dökecek. Yarı finalde karşılaşacak diğer iki takım ise İspanya ve Almanya