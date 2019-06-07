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Milliler, Mevlana Müzesi’ni ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Konya’da oynayacağı Fransa maçı öncesinde Mevlana Müzesi’ni ziyaret etti.

07 Haziran 2019 Cuma 15:02
Milliler, Mevlana Müzesi’ni ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Konya’da oynayacağı Fransa maçı öncesinde Mevlana Müzesi’ni ziyaret etti.


A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme maçında yarın oynayacağı Fransa mücadelesi için dün Konya’ya geldi. Burada kampa giren ay-yıldızlılar, bugün Konya Mevlana Müzesi’ni gezdi. Milliler, müze yetkilileri eşliğinde türbeyi ve müzeyi gezerken, burada Mutasavvuf ve şair Mevlana Celaleddin Rumi’nin hayatı ve düşünceleri ile Mevlevilik hakkında bilgi aldı.


Mevlana’nın sandukası başında dua eden kırmızı-beyazlılar, müzedeki eserleri dikkatle inceledi.


Gezi sırasında vatandaşlar milli futbolculara yoğun ilgi gösterirken, hatıra fotoğrafı çektirdi. Gezinin ardından A Milli Takım oyuncular toplu fotoğraf çektirdi ve kamp yaptıkları otele geri döndü.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 15:02
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