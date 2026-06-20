Milliler dünya kupası'na veda etti!

A Milli Takım, grubun ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu... Milli Takım’dan Dünya Kupası’na erken veda… İlk maçta Avustralya’ya yenilen Türkiye ikinci maçta da Paraguay’a 1-0 yenildi ve turnuvaya erkenden veda etti.

CANLI SKOR

Maç sonucu | Türkiye 0-1 Paraguay90' Maçın sonuna 7 dakika eklendi.

60' İsmail ve Yunus'un yerine Deniz ve Can girdi.

61' Paraguay gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrası topla içeri sokulan Enciso'nun şutu dışarı çıktı.

62' Bir kez daha kaçırdık! Sol kanattan Kenan'nın ortasına Deniz kafayı vurdu. Gill tek hamlede topu kontrol etmeyi başardı.

70' Ferdi yerine Eren oyuna dahil oldu.

46' İkinci yarı başladı.

46' Devre arasında Kerem Aktürkoğlu yerine Barış Alper Yılmaz oyuna girdi.

İlk yarı sonucu | Türkiye 0-1 Paraguay

45' İlk yarının sonuna 6 dakika eklendi.

45+3' KIRMIZI KART | Paraguay'da Almiron, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

35' Direkten döndü! Hakan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Mert Müldür topa iyi yükseldi. Top önce üst direk ardından yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

30' Hakem, Paraguaylı kaleci Orlando Gill'e hızlı olmasını yönünde uyarılarıda bulundu.

29' Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı kornerde Kenan Yıldız’ın röveşata denemesi kalecide kaldı.

25' Ay-yıldızlılarımızın orta sahadaki presiyle topu kazanıyoruz. Rakip yarı alanda yoğun baskı kurdu

22' Topla buluşan Kenan Yıldız’a faul yapıldı. Ay-yıldızlılar sol taraftan serbest vuruş kazandı.

21' Ay-yıldızlılar, pas yaparak rakip yarı sahada boşluk bulmaya çalışıyor.

20' Hakan Çalhanoğlu’nun pasında Caceres araya girdi ve top taça çıktı. Devamında Ferdi’nin ortasında savunmaya çarpan top sonrası milliler korner kazandı.

19' Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyonda hakem düdüğünü çaldı.

17' Ay-yıldızlılar, kısa paslarla oyun kurarak rakip yarı alanda boşluk arıyor.

13' Kerem Aktürkoğlu'nun sağ taraftan geliştirdiği atakta topla buluşan Arda Güler'in şutu auta çıktı.

4' Matias Galarza yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü.

3' Milli Takım orta sahada pas yaparak organize atak geliştirmeye çalışıyor.

2' Paraguay'da Matias Galarza'nın uzaktan şutu maalesef ağlarımızda. 0-1

2’ Gol… Türkiye 0-1 Paraguay (Galarza)