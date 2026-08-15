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Spor Milliler, Dünya Kupası hazırlığında Portekiz engelini geçti!
Spor

Milliler, Dünya Kupası hazırlığında Portekiz engelini geçti!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Milliler, Dünya Kupası hazırlığında Portekiz engelini geçti!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Portekiz ile oynadığı ikinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Berlin’de düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, Portekiz karşısında parkeden galibiyetle ayrıldı.

 

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakaya milliler, Elif İstanbulluoğlu, Sevgi Uzun, Alperi Onar, Sinem Ataş ve Esra Ural 5'iyle başladı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 14-2, ilk yarısı 28-11, üçüncü periyodu 45-24 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, parkeden 56-44 galip ayrıldı.

 

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Sarımermer, Gülşah Akkaya, Bahar Çağlar Ökten, Ali Türkmen ve TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı da maçı takip etti.

 

Almanya'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül'de düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, 22-23 Ağustos'ta Çekya'yla iki hazırlık maçı oynayacak. Berlin'den önce Almanya'nın Köln kentine geçecek milliler, burada da önce 26 Ağustos'ta ardından 27 Ağustos'ta Almanya ile özel maçta karşılaşacak.

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